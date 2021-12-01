Чому «єдинороса» і ексмера Сімеїза окупаційна влада Криму звинуватила у шпигунстві

Друзі Ломенка кажуть, що він має проросійські погляди

Як у Криму позбавляються колишніх українських чиновників

Нова «шпигунська справа» у Криму. Ексдепутата партії «Єдина Росія» та колишнього депутата міськради Ялти, підконтрольного Кремлю, Юрія Ломенка звинуватили у державній зраді.

ФСБ стверджує: Ломенко шпигував у анексованому Криму для СБУ, збирав і передавав Україні відомості, що становлять «державну таємницю».

Друзі Ломенка, навпаки, кажуть, що має проросійські погляди. Він допомагав організовувати псевдореферендум на території Сімеїзу 2014-го.

Експерти припускають, що ФСБ має нову тактику. Не потрібний – і на тебе чіпляють ярлик зрадника та шпигуна.

Нагадаємо, 30 листопада Олександр Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитрію Кисєльову заявив, що він відвідає Крим і, таким чином, визнає російську анексію півострова «де-юре і де-факто». Зокрема він, нібито, планує на запрошення Путіна відвідати базу у Севастополі.

Джерело: Крим.Реалії