Зеленський запроваджує економічний паспорт українця

У день звернення Зеленського до Ради біля парламенту та інших об'єктів урядового кварталу запланована серія акцій протесту

Зеленський: «Плата за використання наших українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює законопроєкт про економічний паспорт українця, відповідно до якого плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українських громадян.

У своєму Посланні до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України глава держави подякував народним депутатам за те, що вони 30 жовтня проголосували за важливий податковий закон, який збільшує плату за використання природних ресурсів України, які належать кожному громадянину.

«Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я внесу (до Верховної Ради. – ред.) законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, ці кошти – плата за використання наших українських надр – накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України», – повідомив Зеленський.

Як пояснив президент, після досягнення повноліття діти зможуть використати ці накопичення для здобуття освіти в Україні чи купівлі власного житла.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення зарплати для лікарів з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, Верховна Рада 30 листопала ухвалила законопроєкт №5600 щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету у другому читанні.