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    Десантники знищили дивізіон російських гаубиць: потужне відео

    Наші військові завдали чергового удару по позиціях ворога - Десантники знищили дивізіон російських гаубиць: потужне відео
    Наші військові завдали чергового удару по позиціях ворога
    скріншот з відео

    Разом з технікою був знищений особовий склад окупантів

    Артилерія Десантно-штурмових військ ЗСУ знищила артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад, техніку та БК російських окупантів.

    Десантники оприлюднили відео, на якому зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів.

    «Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії, було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) – одиниць 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.

    Смерть російським окупантам! Разом до Перемоги! Слава Україні!», – повідомили військові.

    Нагадаємо, українські військові показали момент знищення безпілотника «Орлан-10».

    «Відео збивання безпілотного літального апарату оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» військовослужбовцями зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Центр», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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    Десантники знищили дивізіон російських гаубиць: потужне відео