Десантники знищили дивізіон російських гаубиць: потужне відео

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«Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії, було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) – одиниць 152-мм гаубиць 2А65 «Мста-Б», особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.

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