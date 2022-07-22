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    Події в Україні

    Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втрат

    ЗСУ щодня знищують десятки ворогів - Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втрат
    ЗСУ щодня знищують десятки ворогів
    фото: Генштаб

    Від початку повномасштабної війни РФ вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових

    За минулу добу українські захисники ліквідували 150 російських окупантів та знищили ще вісім бойових броньованих машин рашистів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ вже втратила в Україні близько 39 000 своїх військових вбитими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали:

    • особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано,
    • танків - 1704 (+0) од,
    • бойових броньованих машин - 3920 (+8) од,
    • артилерійських систем - 863 (+4) од,
    • РСЗВ - 251 (+0) од,
    • засоби ППО - 113 (+0) од,
    • літаків - 221 (+0) од,
    • гелікоптерів - 188 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3),
    • крилаті ракети - 167 (+0),
    • кораблі /катери - 15 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од,
    • спеціальна техніка - 72 (+0).

    За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

    Нагадаємо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнали найбільших втрат