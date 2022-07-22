Військові відбили атаку ворога з боку Лисичанського нафтопереробного заводу (фото)

На Луганщині почастішали обстріли, окупанти хочуть посунути ЗСУ із укріплень

Росіяни тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщині. Протягом 21 липня окупанти завдали двох ракетних та двох авіаударів, здійснили п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Постійним вогневим впливом вони хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки. Біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої – росіяни намагаються вийти на адмінмежу нашої області», – ідеться у повідомленні.

Сергій Гайдай також повідомив, що вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського нафтопереробного заводу – ворог зазнав втрат та відійшов.

Нагадаємо, триває 149-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках, там тривають бої.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.