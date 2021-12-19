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    До оселі Ірини Білик завітав Святий Миколай (відео)

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    Миколай розважав маленького сина Ірини Білик - До оселі Ірини Білик завітав Святий Миколай (відео)
    Миколай розважав маленького сина Ірини Білик
    фото: скріншот із відео

    Чарівник прийшов до маленького сина виконавиці Табріза

    У дім відомої співачки Ірини Білик завітав Святий Миколай. Чарівник прийшов до маленького сина виконавиці Табріза. Милим відео артистка поділилася на своїй сторінці у Facebook.

    Доки Миколай шукав у своєму мішку подарунок, хлопчик розказав коротенький віршик:

    Білі мухи налетіли,

    Стало все навколо білим.

    Миколай іде до хати,

    Будем свято зустрічати.

    Ірина Білик, тим часом, запевнила казкового дідуся, що Табірз увесь рік був дуже чемним.

    «Працював» Миколай не один, а з охоронцем-піратом, якого користувачі мережі швидко розсекретили. Вони вказали у коментарях, що це Дмитро Коляденко.

    Також у День святого Миколая українські політики замилували родинними фото біля ялинки.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті святкового містечка «Миколай приймає друзів», яке цьогоріч знову працюватиме для дорослих і дітей на вулиці Банковій у Києві.

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    Теги: Ірина Білик Володимир Зеленський Facebook президент перша леді
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    До оселі Ірини Білик завітав Святий Миколай (відео)