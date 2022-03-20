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    Події в Україні

    Російські окупанти кинули гранату в мирних жителів Тростянця

    Рашисти&nbsp;застосовують засоби, які заборонені міжнародним правом - Російські окупанти кинули гранату в мирних жителів Тростянця
    Рашисти застосовують засоби, які заборонені міжнародним правом
    фото з відкритих джерел

    Прокуратура проводить розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

    Російські окупанти кинули гранату в мирних жителів міста Тростянець. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

    «За даними слідства, 18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць міста Тростянець кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків», – ідеться у повідомленні.

    Зазначається, що за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Як повідомлялося раніше, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського й Охтирського районів. Окупанти заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад.

    У Сумах внаслідок обстрілів зайнялася пожежа на території складських приміщень одного з підприємств. Загиблих немає.

    Воїни ЗСУ продовжують нищити ворога. Біля Тростянця 93-тя бригада знищила колону рашистів (фото).

    Як повідомлялося, на Сумщині окупанти виганяють людей на вулиці та відбирають їжу.

    Нагадаємо, у бої під Ізюмом рашисти кинули непідготовлених людей.

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    Теги: пожежа росія окупанти прокуратура ЗСУ війна розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Російські окупанти кинули гранату в мирних жителів Тростянця