  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти знищили визначні музеї Маріуполя

    Фонд музею імені Архипа Куїнджі налічував приблизно 2 тисячі експонатів - Окупанти знищили визначні музеї Маріуполя
    Фонд музею імені Архипа Куїнджі налічував приблизно 2 тисячі експонатів
    фото: t.me/mariupol/4680

    У музеї імені Архипа Куїнджі зберігалися оригінали робіт і Айвазовського, Глущенка, Яблонської

    В Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

    За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова. Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома.

    Фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

    Також 21 березня внаслідок бомбардування російськими військами Маріуполя був зруйнований Музей розвитку IT-сфери. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці музею.

    «Ну ось і все, музею комп'ютерів Маріуполя більше немає. Все, що залишилося від моєї колекції, яку я збирав 15 років, – це лише уламки спогадів на сторінці ФБ, сайт і радіостанція музею», – повідомляється на сторінці.

    Музей комп'ютерів Маріуполя – це некомерційний проєкт ентузіаста Дмитра Черепанова. У музеї було зібрано колекцію експонатів, яка налічує понад 120 зразків обчислювальної техніки та ігрових консолей минулого століття – усього понад 500 експонатів IT-сфери від 1950-х до початку 2000-х.

    Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань. Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.

    Читайте також: Бомбардування Маріуполя: спецоперацією керує «улюбленець Путіна», який нищив Сирію
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна музей Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти знищили визначні музеї Маріуполя