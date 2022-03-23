Окупанти знищили визначні музеї Маріуполя

У музеї імені Архипа Куїнджі зберігалися оригінали робіт і Айвазовського, Глущенка, Яблонської

В Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова. Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома.

Фонд музею налічував приблизно 2 тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

Також 21 березня внаслідок бомбардування російськими військами Маріуполя був зруйнований Музей розвитку IT-сфери. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці музею.

«Ну ось і все, музею комп'ютерів Маріуполя більше немає. Все, що залишилося від моєї колекції, яку я збирав 15 років, – це лише уламки спогадів на сторінці ФБ, сайт і радіостанція музею», – повідомляється на сторінці.

Музей комп'ютерів Маріуполя – це некомерційний проєкт ентузіаста Дмитра Черепанова. У музеї було зібрано колекцію експонатів, яка налічує понад 120 зразків обчислювальної техніки та ігрових консолей минулого століття – усього понад 500 експонатів IT-сфери від 1950-х до початку 2000-х.

Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань. Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.