Герої шоу «Холостяк» створили мультик про своє кохання

З 7 випуску Михайло та Розалі писали «Казку про Розалі»

Герой романтичного шоу «Холостяк-11» та одна з учасниць Розалі на кількох побаченнях творили казку про дівчину. В останньому випуску пара екранізувала чуттєву історію.

З 7 випуску Михайло та Розалі писали «Казку про Розалі», де розповідали про історію учасниці та її зустріч з головним героєм проєкту.

Вже в 11 випуску пара вирішила екранізувати казку та перетворити її в мультик. Перед знайомством Розалі з батьками Михайла закохані відправилися до мультиплікаційної студії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

Там намалювали головних героїв та кілька сцен з казки, які придумали раніше. Згодом Розалі та Михайло вирушили на звукозапису та озвучили зворушливий мультфільм. Його відео показали в інстаграмі проєкту.

Уже у цю п'ятницю головний герой серед трьох дівчат назве свою обраницю.

Раніше повідомлялося, що одна з учасниць шоу «Холостяк» з Вінниччини, поїхала додому, бо виставляла сідниці в Instagram.