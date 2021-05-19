Герої шоу «Холостяк» створили мультик про своє кохання
З 7 випуску Михайло та Розалі писали «Казку про Розалі»
Герой романтичного шоу «Холостяк-11» та одна з учасниць Розалі на кількох побаченнях творили казку про дівчину. В останньому випуску пара екранізувала чуттєву історію.
З 7 випуску Михайло та Розалі писали «Казку про Розалі», де розповідали про історію учасниці та її зустріч з головним героєм проєкту.
Вже в 11 випуску пара вирішила екранізувати казку та перетворити її в мультик. Перед знайомством Розалі з батьками Михайла закохані відправилися до мультиплікаційної студії.
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Там намалювали головних героїв та кілька сцен з казки, які придумали раніше. Згодом Розалі та Михайло вирушили на звукозапису та озвучили зворушливий мультфільм. Його відео показали в інстаграмі проєкту.
Уже у цю п'ятницю головний герой серед трьох дівчат назве свою обраницю.
Раніше повідомлялося, що одна з учасниць шоу «Холостяк» з Вінниччини, поїхала додому, бо виставляла сідниці в Instagram.