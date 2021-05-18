Гурт Go_A на репетиції «Євробачення» зламав декорації (відео)

Під час генеральної репетиції цього вечора гурт пошкодив декорації у вигляді плота

Гурт Go_A, що представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2021«, під час генеральної репетиції зламав декорації. Про це вокалістка гурту Катя Павленко розповіла в Instagram.

Як відомо, вже сьогодні, 18 травня, відбудеться перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення«. Зокрема, під номером 15 виступатимуть представники України – гурт Go_A з піснею «Шум».

Під час генеральної репетиції цього вечора гурт пошкодив декорації у вигляді плота. Але це не завадило виступу.

«Коротше, тільки шо наробили шуму, сцену розвалили. У нас тільки шо роз’їхався плот, але ми всьо равно співали. Тому що ми круті рєбята», — розповіла Павленко.

"Розвалили сцену, але все одно співали": "Go_A" на репетиції "Євробачення" зламали декорації.



Сподіваємося, що під час виступу буде все файно! pic.twitter.com/d577eeJ5UD — Букви (@Bykvu) May 18, 2021

Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео конкурсу. Відео з репетиції гурту Go_A на сцені «Євробачення 2021» увірвалося в тренди Youtube. Зараз ролик посідає четверте місце, раніше він був на три позиції.

Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.