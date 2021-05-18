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    Гурт Go_A на репетиції «Євробачення» зламав декорації (відео)

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    Go_A на репетиції &laquo;Євробачення&raquo; зламали декорації - Гурт Go_A на репетиції «Євробачення» зламав декорації (відео)
    Go_A на репетиції «Євробачення» зламали декорації
    Фото: go_a_band/instagram

    Під час генеральної репетиції цього вечора гурт пошкодив декорації у вигляді плота

    Гурт Go_A, що представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2021«, під час генеральної репетиції зламав декорації. Про це вокалістка гурту Катя Павленко розповіла в Instagram.

    Як відомо, вже сьогодні, 18 травня, відбудеться перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення«. Зокрема, під номером 15 виступатимуть представники України – гурт Go_A з піснею «Шум».

    Під час генеральної репетиції цього вечора гурт пошкодив декорації у вигляді плота. Але це не завадило виступу.

    «Коротше, тільки шо наробили шуму, сцену розвалили. У нас тільки шо роз’їхався плот, але ми всьо равно співали. Тому що ми круті рєбята», — розповіла Павленко.

    Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео конкурсу. Відео з репетиції гурту Go_A на сцені «Євробачення 2021» увірвалося в тренди Youtube. Зараз ролик посідає четверте місце, раніше він був на три позиції.

    Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

    Теги: Євробачення YouTube Instagram час
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    Гурт Go_A на репетиції «Євробачення» зламав декорації (відео)