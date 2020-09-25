«Харків, Херсон, Луганськ і Донецьк - це Малоросія». Як у Києві агітують за «слугу» Верещук



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Жінка, яка вважає українські міста «Малоросією», радить всім вчити історію «російської держави»

Активісти організації «Невідомий патріот» розмістили відео з жінкою, яка, за їхніми словами, розповсюджувала агітаційні матеріали на підтримку кандидата в мери Києва від «Слуги народу» Ірини Верещук.

Паралельно з роздачею газет вона також ділилася власним баченням про історію України.

«Керч, Харків, Херсон, Луганськ і Донецьк - це Малоросія. Вчіть історію російської держави», - розповіла розповсюджувачка газет.

Нагадаємо, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.