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    Події в Україні

    Росія почала вивозити боєприпаси з Білорусі

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    Росія почала вивозити боєприпаси з Білорусі
    фото: Беларускі Гаюн/Telegram

    Боєприпаси завантажують у 100 критих вагонів

    Українська артилерія настільки добре попрацювала зі складами супротивника, що Росія починає вивозити боєприпаси з Білорусі. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі гаюн».

    Повідомляється, що у Білорусі почалося завантаження боєприпасів у 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів (1-й клас небезпеки). За інформацією білоруської залізниці, у цих вагонах здійснюватиметься вивезення боєприпасів з Білорусі до РФ.

    «Кількість боєприпасів настільки велика, що навантаження самотужки організувати не можуть і відряджують військовослужбовців з інших підрозділів на допомогу», – зазначає співтовариство залізничників Білорусі.

    Після завантаження групи вагонів (по 6-10 одиниць) відправляють на станції Мінського залізничного вузла і вже там їх «причіплюють» до звичайних вантажних поїздів і відправляють на станції призначення в РФ.

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    Раніше повідомлялося, що окупаційні війська Російської Федерації планують підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія почала вивозити боєприпаси з Білорусі