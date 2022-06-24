Росія почала вивозити боєприпаси з Білорусі

Боєприпаси завантажують у 100 критих вагонів

Українська артилерія настільки добре попрацювала зі складами супротивника, що Росія починає вивозити боєприпаси з Білорусі. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі гаюн».

Повідомляється, що у Білорусі почалося завантаження боєприпасів у 100 критих вагонів під перевезення вибухових матеріалів (1-й клас небезпеки). За інформацією білоруської залізниці, у цих вагонах здійснюватиметься вивезення боєприпасів з Білорусі до РФ.

«Кількість боєприпасів настільки велика, що навантаження самотужки організувати не можуть і відряджують військовослужбовців з інших підрозділів на допомогу», – зазначає співтовариство залізничників Білорусі.

Після завантаження групи вагонів (по 6-10 одиниць) відправляють на станції Мінського залізничного вузла і вже там їх «причіплюють» до звичайних вантажних поїздів і відправляють на станції призначення в РФ.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська Російської Федерації планують підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.