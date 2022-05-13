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    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці

    Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод - Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод
    фото: Павло Кириленко

    У місті через обстріл росіян немає світла

    Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу. Внаслідок цього паранений один працівник заводу, а також пошкоджено частину обладнання.

    Таку інформацію оприлюднив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

    Він повідомив, що внаслідок обстрілів та бомбардувань сьогодні зранку Авдіївка знеструмлена.

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    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці

    Вчора росіяни завдали два авіаудари по місту, вбивши одну людину і поранивши ще одну. Сьогодні вночі по місту двічі відпрацювала ворожа артилерія – інформації про постраждалих немає, але є пошкоджене житло. За ці два дні в місті пошкоджено щонайменше 11 будинків.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці
    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці

    Минулого тижня, уночі 6 травня рашисти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод.

    Як повідомлялося, 3 травня рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Кириленко повідомив, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

    4 травня зранку під ударом опинилися Авдіївська та Мар’їнська громади, Авдіївський коксохімічний завод, який раніше зазнав атаки.

    Нагадаємо, після обстрілу коксохімічного заводу, компанія Ахметова зробила заяву.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Рінат Ахметов Донеччина обстріл завод Авдіївка Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці