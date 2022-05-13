Рашисти другу добу бомблять коксохім Ахметова у Авдіївці

У місті через обстріл росіян немає світла

Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу. Внаслідок цього паранений один працівник заводу, а також пошкоджено частину обладнання.

Таку інформацію оприлюднив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Він повідомив, що внаслідок обстрілів та бомбардувань сьогодні зранку Авдіївка знеструмлена.

Вчора росіяни завдали два авіаудари по місту, вбивши одну людину і поранивши ще одну. Сьогодні вночі по місту двічі відпрацювала ворожа артилерія – інформації про постраждалих немає, але є пошкоджене житло. За ці два дні в місті пошкоджено щонайменше 11 будинків.

Минулого тижня, уночі 6 травня рашисти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод.

Як повідомлялося, 3 травня рашисти обстріляли працівників коксохімічного заводу. Кириленко повідомив, що росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.

4 травня зранку під ударом опинилися Авдіївська та Мар’їнська громади, Авдіївський коксохімічний завод, який раніше зазнав атаки.

Нагадаємо, після обстрілу коксохімічного заводу, компанія Ахметова зробила заяву.