Ізраїльський аеропорт кепкує з російських літаків (відео)
Весь світ бачить російську агресію
В аеропорту Тель-Авіва літакам РФ подають сигнали прапором України.
На такий жест працівники пішли через війну, яку Росія розв'язала в Україні.
На відео чудово видно, що літак змушений підкорятися вказівкам диспетчера, які той дає українським прапором.
Нагадаємо, чоловіки і жінки з будинку компактного проживання для літніх людей у Києві звернулись до президента росії з вимогою зупинити війська і забратися з України.
Кожен з цих єврейських чоловіків і жінок пройшов Голокост і втратили сім’ї у Бабиному Яру. Зараз вони змушені знов ховатися від бомбардувань, але тепер вже з боку росії.