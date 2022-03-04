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    Ізраїльський аеропорт кепкує з російських літаків (відео)

    Скоро росіяни й на таке не зможуть розраховувати, коли їх ізолюють від усього світу - Ізраїльський аеропорт кепкує з російських літаків (відео)
    Скоро росіяни й на таке не зможуть розраховувати, коли їх ізолюють від усього світу
    скріншот з відео

    Весь світ бачить російську агресію

    В аеропорту Тель-Авіва літакам РФ подають сигнали прапором України.

    На такий жест працівники пішли через війну, яку Росія розв'язала в Україні.

    На відео чудово видно, що літак змушений підкорятися вказівкам диспетчера, які той дає українським прапором.

    Нагадаємо, чоловіки і жінки з будинку компактного проживання для літніх людей у Києві звернулись до президента росії з вимогою зупинити війська і забратися з України.

    Кожен з цих єврейських чоловіків і жінок пройшов Голокост і втратили сім’ї у Бабиному Яру. Зараз вони змушені знов ховатися від бомбардувань, але тепер вже з боку росії.

    Теги: Росія Ізраїль війна прапор літак аеропорт
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    Ізраїльський аеропорт кепкує з російських літаків (відео)