Канал Медведчука влаштував опитування, чи натуральні груди в ексзаступниці міністра



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Олександра Клітіна записала відео в купальнику, де оголосила про створення партії для боротьби «з політичними проститутами»

Глядачам запропонували відповісти на питання: груди у Олександри Клітіної штучні або натуральні?

Телеканал Zik, який пов’язують з нардепом та олігархом Віктором Медведчуком, зробив опитування серед глядачів щодо натуральності грудей колишньої заступниці міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександри Клітіної.

Глядачам запропонували відповісти на питання: груди у Олександри Клітіної штучні або натуральні?

Сама Клітіна заявила, що у неї силіконові груди.

«Якщо країну так цікавлять мої груди, я скажу: є взагалі у людей логіка? Чи можуть бути у жінки, якій майже 40 років, такі груди? Так, у мене зроблені груди. У мене був дитячий комплекс, у мене не було грудей ніколи. Я вирішила зробити собі груди», — сказала вона.

Зазначимо, сьогодні ексзаступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександра Клітіна оголосила про створення партії для боротьби «з політичними проститутами». Для цього вона записала відео під мостом у купальнику.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада 2019 року звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну, яка у переписці з пранкером заявила про готовність очолити Мінінфраструктури.

Після оприлюднення листування Клітіної Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди».

Крім цього, виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати зі «Слуги народу» кажуть, що Клітіна отримала свою посаду «через ліжко». Сама вона заперечила цю інформацію і заявила по намір подати до суду проти учасників розмови.

«Я вважаю, що учасники цієї розмови, особливо депутат, який поширив цю інформацію (Поляков — ред.), повинні понести покарання», — наголосила Клітіна.

Також Клітіна намагалася спростувати інформацію про те, що вона потрапила в уряд через ліжко, опублікувавши в соцмережах фото чоловіка та сина. Під фото вона написала, що обожнює свою сім'ю.