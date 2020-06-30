  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Канал Медведчука влаштував опитування, чи натуральні груди в ексзаступниці міністра

    • Розсилка
    Олександра Клітіна записала відео в купальнику, де оголосила про створення партії для боротьби &laquo;з політичними проститутами&raquo; - Канал Медведчука влаштував опитування, чи натуральні груди в ексзаступниці міністра
    Олександра Клітіна записала відео в купальнику, де оголосила про створення партії для боротьби «з політичними проститутами»

    Глядачам запропонували відповісти на питання: груди у Олександри Клітіної штучні або натуральні?

    Телеканал Zik, який пов’язують з нардепом та олігархом Віктором Медведчуком, зробив опитування серед глядачів щодо натуральності грудей колишньої заступниці міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександри Клітіної.

    Глядачам запропонували відповісти на питання: груди у Олександри Клітіної штучні або натуральні?

    Сама Клітіна заявила, що у неї силіконові груди.

    «Якщо країну так цікавлять мої груди, я скажу: є взагалі у людей логіка? Чи можуть бути у жінки, якій майже 40 років, такі груди? Так, у мене зроблені груди. У мене був дитячий комплекс, у мене не було грудей ніколи. Я вирішила зробити собі груди», — сказала вона.

    Зазначимо, сьогодні ексзаступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександра Клітіна оголосила про створення партії для боротьби «з політичними проститутами». Для цього вона записала відео під мостом у купальнику.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада 2019 року звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну, яка у переписці з пранкером заявила про готовність очолити Мінінфраструктури.

    Після оприлюднення листування Клітіної Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди».

    Крім цього, виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати зі «Слуги народу» кажуть, що Клітіна отримала свою посаду «через ліжко». Сама вона заперечила цю інформацію і заявила по намір подати до суду проти учасників розмови.

    «Я вважаю, що учасники цієї розмови, особливо депутат, який поширив цю інформацію (Поляков — ред.), повинні понести покарання», — наголосила Клітіна.

    Також Клітіна намагалася спростувати інформацію про те, що вона потрапила в уряд через ліжко, опублікувавши в соцмережах фото чоловіка та сина. Під фото вона написала, що обожнює свою сім'ю

    ЗМІ телебачення партії політика Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ