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    Секретар міськради Білої Церкви захворів на коронавірус

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    <p>Василь Савчук захворів на Covid-19</p> - Секретар міськради Білої Церкви захворів на коронавірус

    Василь Савчук захворів на Covid-19

    Бригада медиків провела дезінфекцію помешкання посадовця

    Секретар міської ради Білої Церкви Василь Савчук захворів на Covid-19.

    Про це на своїй сторінці у Facebook 29 червня повідомив депутат Київської обласної ради Максим Запаскін.

    «Коронавірусна інфекція добралась і до Білоцерківської міської ради. За попередніми даними позитивні результати тестів виявлені у секретаря Білоцерківської міської ради Савчука Василя Петровича», - написав Запаскін.

    За його словами, бригада медиків провела дезінфекцію помешкання колишнього міського голови Білої Церкви.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

    До слова, за добу 28 червня в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      43628
    • Хворіють
      23454
    • Одужали
      19027
    • Померли
      1147

    Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.

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