Секретар міськради Білої Церкви захворів на коронавірус
Василь Савчук захворів на Covid-19
Бригада медиків провела дезінфекцію помешкання посадовця
Секретар міської ради Білої Церкви Василь Савчук захворів на Covid-19.
Про це на своїй сторінці у Facebook 29 червня повідомив депутат Київської обласної ради Максим Запаскін.
«Коронавірусна інфекція добралась і до Білоцерківської міської ради. За попередніми даними позитивні результати тестів виявлені у секретаря Білоцерківської міської ради Савчука Василя Петровича», - написав Запаскін.
За його словами, бригада медиків провела дезінфекцію помешкання колишнього міського голови Білої Церкви.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.
До слова, за добу 28 червня в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.
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Наразі в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів 12 областей і місто Київ.