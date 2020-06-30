Секретар міськради Білої Церкви захворів на коронавірус



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Василь Савчук захворів на Covid-19

Бригада медиків провела дезінфекцію помешкання посадовця

Секретар міської ради Білої Церкви Василь Савчук захворів на Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook 29 червня повідомив депутат Київської обласної ради Максим Запаскін.

«Коронавірусна інфекція добралась і до Білоцерківської міської ради. За попередніми даними позитивні результати тестів виявлені у секретаря Білоцерківської міської ради Савчука Василя Петровича», - написав Запаскін.

За його словами, бригада медиків провела дезінфекцію помешкання колишнього міського голови Білої Церкви.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що поширення пандемії Covid-19 на глобальному рівні прискорюється.

До слова, за добу 28 червня в Україні було зафіксовано 646 випадків коронавірусу, найбільше хворих виявили у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

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