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    SpaceX виведе на орбіту нову групу супутників Starlink: відома дата

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    SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом - SpaceX виведе на орбіту нову групу супутників Starlink: відома дата
    SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч мінісупутників для покриття Землі швидкісним супутниковим інтернетом
    Фото з відкритих джерел

    Це буде 31 запуск ракети в рамках будування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink

    Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, готується до наступного запуску ракети Falcon 9. Вже завтра на орбіту виведуть ще 51 супутник мережі Starlink. Про це повідомляє пресслужба Twitter-акаунту SpaceX.

    Зазначимо, що це буде 31 запуск ракети в рамках будування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

    «SpaceX планує здійснити запуск Falcon 9 із 51-м супутником Starlink з комплексу 4Е з бази Космічних сил у Ванденбергу в Каліфорнії», – пише пресслужба.

    Після запуску ракети й виведення супутників, перший ступінь ракети-носія Falcon 9 повинен буде приземлитися на плавучу платформу «Of Course I Still Love You», що розташована у Тихому океані.

    Операція розпочнеться о 17:55 за київським часом.

    Зауважимо, що сьогодні на орбіті перебуває 1740 супутників системи Starlink, коли загалом SpaceX планує експлуатувати до 12 тисяч пристроїв.

    До слова, американська компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту 60 інтернет-супутників Starlink.

    Нагадаємо, попередній успішний вивід на низьку навколоземну орбіту 60 інтернет-супутників для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink відбувся четвертого травня.

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    Теги: інтернет технології космос SpaceX Falcon
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    SpaceX виведе на орбіту нову групу супутників Starlink: відома дата