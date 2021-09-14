  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стів Возняк переконує, що&nbsp;&laquo;приватна&nbsp;космічна компанія починає роботу, не&nbsp;так як інші&raquo; - Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії
    Стів Возняк переконує, що «приватна космічна компанія починає роботу, не так як інші»
    колаж: newsbeezer

    Компанія Privateer Space створена, щоб «космос був безпечним і доступним для всього людства»

    Співзасновник компанії Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space. Таку заяву він зробив у Twitter.

    «Приватна космічна компанія починає роботу, не так як інші», – зазначив Возняк.

    Також до твіту прикріплений відеоролик про компанію. У хвилинному відеоролику йдеться, що «Космос – не перегони, не змагання і не гра» і «ми – не одна людина, одна компанія, одна нація, ми – одна планета».

    В описі відео на YouTube сказано, що Privateer Space створена, щоб «космос був безпечним і доступним для всього людства». Відомо, що співзасновником компанії є засновник робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг.

    До слова, астрономи придумали гігантську космічну завісу для пошуку двійника Землі.

    Також повідомлялося, що Україна знайшла в Африці нового партнера для підкорення космосу (фото).

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

    Раніше повідомлялося, що за допомогою Маска Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає супутник.

    Також Україна збирається відправляти туристів у космос.

    Читайте також:
    Теги: технології космос Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії