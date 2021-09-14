Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії

Стів Возняк переконує, що «приватна космічна компанія починає роботу, не так як інші»

Компанія Privateer Space створена, щоб «космос був безпечним і доступним для всього людства»

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space. Таку заяву він зробив у Twitter.

«Приватна космічна компанія починає роботу, не так як інші», – зазначив Возняк.

Також до твіту прикріплений відеоролик про компанію. У хвилинному відеоролику йдеться, що «Космос – не перегони, не змагання і не гра» і «ми – не одна людина, одна компанія, одна нація, ми – одна планета».

В описі відео на YouTube сказано, що Privateer Space створена, щоб «космос був безпечним і доступним для всього людства». Відомо, що співзасновником компанії є засновник робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінг.

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