Кремлівський пропагандист закликав російську армію атакувати Європу (відео)
Російське телебачення продовжує одурманювати свій народ
Один із головних пропагандистів росії Володимир Соловйов вже пропонує не зупинятися в Україні, а йти в атаку на інші країни.
«З такими санкціями, хто сказав, що ми взагалі маємо зупинятися на кордонах України», заявив Соловйов, у якого в голові, очевидно, не вкладається, що російська армія зазнає нищівної поразки.
«У Росії вже маршем йдуть Європою. Взято Варшаву, Берлін і Париж. Велика війна – їхня місія, просто Війна» коментує такі заяви політолог Павло Усов.
За його словами, їхня мета: знищення всього, будь-якої нормальності, і чим довше йде війна в Україні, тим сильніше виявляється вся ця хвора, деструктивна природа московії.
Нагадаємо, санкції проти Росії, яка розв’язала жахливу війну в Україні, повністю знищать економіку окупаційної країни. Наразі готується новий пакет санкцій ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.