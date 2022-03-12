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    Кремлівський пропагандист закликав російську армію атакувати Європу (відео)

    &laquo;експерти&raquo; з росії живуть у вигаданій реальності - Кремлівський пропагандист закликав російську армію атакувати Європу (відео)
    «експерти» з росії живуть у вигаданій реальності
    з відкритих джерел

    Російське телебачення продовжує одурманювати свій народ

    Один із головних пропагандистів росії Володимир Соловйов вже пропонує не зупинятися в Україні, а йти в атаку на інші країни.

    «З такими санкціями, хто сказав, що ми взагалі маємо зупинятися на кордонах України», заявив Соловйов, у якого в голові, очевидно, не вкладається, що російська армія зазнає нищівної поразки.

    «У Росії вже маршем йдуть Європою. Взято Варшаву, Берлін і Париж. Велика війна – їхня місія, просто Війна» коментує такі заяви політолог Павло Усов.

    За його словами, їхня мета: знищення всього, будь-якої нормальності, і чим довше йде війна в Україні, тим сильніше виявляється вся ця хвора, деструктивна природа московії.

    Нагадаємо, санкції проти Росії, яка розв’язала жахливу війну в Україні, повністю знищать економіку окупаційної країни. Наразі готується новий пакет санкцій ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

    Теги: ЄС телебачення армія війна #stoprussia
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    Кремлівський пропагандист закликав російську армію атакувати Європу (відео)