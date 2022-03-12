Кремлівський пропагандист закликав російську армію атакувати Європу (відео)

Російське телебачення продовжує одурманювати свій народ

Один із головних пропагандистів росії Володимир Соловйов вже пропонує не зупинятися в Україні, а йти в атаку на інші країни.

«З такими санкціями, хто сказав, що ми взагалі маємо зупинятися на кордонах України», заявив Соловйов, у якого в голові, очевидно, не вкладається, що російська армія зазнає нищівної поразки.

«У Росії вже маршем йдуть Європою. Взято Варшаву, Берлін і Париж. Велика війна – їхня місія, просто Війна» коментує такі заяви політолог Павло Усов.

За його словами, їхня мета: знищення всього, будь-якої нормальності, і чим довше йде війна в Україні, тим сильніше виявляється вся ця хвора, деструктивна природа московії.

Нагадаємо, санкції проти Росії, яка розв’язала жахливу війну в Україні, повністю знищать економіку окупаційної країни. Наразі готується новий пакет санкцій ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.