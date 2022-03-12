Окупанти спробують здійснити ще один наступ проти України – Арестович

Наступ може поновитися в зоні ООС, у напрямку Маріуполя, Харківщини, під Києвом

Окупанти зараз намагаються поповнити свій резерв, після чого спробують ще раз здійснити наступ проти України. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі єдиного телемарафону низки українських каналів.

«Треба чітко розуміти: буде ще одна спроба з їх боку наступати. Зараз вони в паузі, під Києвом вони практично розгромлені, стали в оборону, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх нищимо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них успіх намітився», – зазначив Арестович.

За його словами, наступ може поновитися в зоні ООС, у напрямку Маріуполя, Харківщини, під Києвом.

«Але оскільки вони безтолкові і все зроблять не так, як треба знову, то і ці резерви поляжуть. Але це може зайняти ще 10 днів-тиждень від початку, як їх уведуть у бій. Тобто я даю два-три, може 3,5 тижні їхніх спроб через паузу активно наступати. Після того вони стануть, як зайчики, бо воювати не буде чим», – переконаний радник керівника ОП.

Водночас він зауважив, що після того настане час позиційної війни, у зайнятих населених пунктах загарбники займуть позиції оборони й будуть значно вразливішими.

Він запевнив, що ця фаза війни для України є вигіднішою, а ворог піде на «справжні перемовини».

Водночас Арестович проінформував, що загалом на територію України зайшло понад 90 батальйонно-тактичних груп, із яких близько 15 знищено повністю українською армією, 18-20 – небоєздатні.

Зараз агремор, за його даними, знімає сили з Абхазії, Нагорного Карабаху і під виглядом часткової мобілізації намагається відновити 20-30 БТГр, також повідомляється про залучення сирійців.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович спрогнозував повномасштабне вторгнення Росії в Україну ще 2019 року. У інтерв’ю виданню «Апостроф» він у якості військового експерта заявив, що вірогідність «великої» війни з Росією складає 99%.

До слова, у разі хіматаки санкції зламають РФ за два дні, переконаний Арестович.