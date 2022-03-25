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    У Росії депутат райради на засіданні виступила з антивоєнною промовою (відео)

    У Росії депутат райради на засіданні виступила з антивоєнною промовою (відео)
    фото: скріншот із відео

    Депутат різко висловилась про війну яку розпочала Росія проти України

    У Росії депутат районної ради прямо на засіданні вимовила антивоєнну промову, назвавши дії влади «воєнним злочином», передає Дніпровська Панорама.

    Ніна Бєляєва, депутат Семилуцької районної ради Воронезької області:

    «Я вважаю те, що відбувається військовим злочином».

    Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали 16100 осіб.

    Триває 30-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

    Усю ніч окупанти обстрілювали житлові райони Харкова із зброї дальньої дії, на Харківщині ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи. Також російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Донеччину та Луганщину, вбиваючи мирних людей.

    Теги: росія окупанти депутат війна райради Україна окупація #stoprussia
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    У Росії депутат райради на засіданні виступила з антивоєнною промовою (відео)