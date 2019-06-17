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    Лікарі в Індії влаштували масовий страйк проти насильства з боку пацієнтів

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    Страйк лікарів у Індії - Лікарі в Індії влаштували масовий страйк проти насильства з боку пацієнтів
    Страйк лікарів у Індії

    Медики вимагають встановити у лікарнях камери спостереження

    В Індії тисячі медиків влаштували 24-годинний страйк. Лікарі вимагають від влади посилити їхній захист від нападів пацієнтів та їх родичів. Про це повідомляє New Straits Times.

    Причиною такої акції стала нещодавня атака рідних пацієнта на трьох лікарів. Інцидент трапився у штаті Західний Бенгал. Медики не змогли врятувати чоловіка від смерті. Рідні померлого кинулися на лікарів з кулаками і звинуватили їх у недбалості.

    Індійська медична асоціація заявила, що цей напад звертає увагу на національну проблему, і закликала до проведення загальнонаціонального протесту. Він може паралізувати сотні державних медичних закладів по всій країні.

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    У найбільшій профспілці медиків Індії наполягають: у лікарнях необхідно збільшити кількість камер спостереження та обмежити доступ відвідувачам, щоб лікарі змогли відчувати себе більш безпечно.

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