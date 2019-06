Лікарі в Індії влаштували масовий страйк проти насильства з боку пацієнтів

Медики вимагають встановити у лікарнях камери спостереження

В Індії тисячі медиків влаштували 24-годинний страйк. Лікарі вимагають від влади посилити їхній захист від нападів пацієнтів та їх родичів. Про це повідомляє New Straits Times.

Причиною такої акції стала нещодавня атака рідних пацієнта на трьох лікарів. Інцидент трапився у штаті Західний Бенгал. Медики не змогли врятувати чоловіка від смерті. Рідні померлого кинулися на лікарів з кулаками і звинуватили їх у недбалості.

Індійська медична асоціація заявила, що цей напад звертає увагу на національну проблему, і закликала до проведення загальнонаціонального протесту. Він може паралізувати сотні державних медичних закладів по всій країні.

IMA observes one day strike

Indian Medical Association (IMA), the medical fraternity has decided to keep the Out Patients Department (OPD) closed for 24 hours from Monday morning against the rising incidents of violence against doctors. pic.twitter.com/mzbdyruk5r