Столичний транспорт без кондиціонерів: спека у салонах перевищує 40 градусів (відео)



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У кабінах водіїв трамваїв спека сягає вище 50 градусів

Спека особливо відчувається у столичному громадському транспорті.

У трамваї заміри журналістів показали +41 градус, єдиним спасінням були відкриті вікна під час руху. Пасажири розповідають про те, що в маршрутці через задуху стався серцевий напад у дівчини. У салоні є свіжий термінал для оплати і переклад зупинок англійською, а от кондиціонера немає.

«На швидкісному поміняли, багато нових трамваїв і там уже з кондиціонером», - переконують транспортники.

Найтяжче водієві в кабіні трамвая – там градуси перескочили на три пункти за 50.

Не кращі справи у тролейбусі – там пасажири обтирають хусточками і серветками обличчя. Температура в салоні київських тролейбусів навіть вища, ніж у трамваях – плюс 43 градуси.

У кабіні водія маршрутки 46 градусів тепла. Однак чоловік при цьому знаходить позитивні моменти: «Такі тихенькі пасажири, тому що спекотно». Пасажири ж кондиціонерами називають відкриті вікна і радіють кожному поруху повітря.

Єдиний на цьому тлі порівняно комфортний вид громадського транспорту в місті – метро. На підземних станціях відчувається прохолода, а у вагонах не такі критичні +30 градусів.

За словами лікарів, комфортною для організму водіїв є температура від 18 до 24 градусів. Перебування ж довгий час на 30-градусній спеці може мати наслідком тепловий удар, а при +50 С терапевти радять заборонити працювати взагалі: «Робота водія – це робота, котра потребує уваги, швидкої реакції, тому що це дорога. Там може статися, що завгодно. При такій температурі працювати не можна – ні про яку увагу, концентрацію та швидкість реакції мови не може бути, звичайно. Тому це небезпечно».

Як повідомлялося, спекотне літо у Києві встановило перші температурні рекорди.

У Києві до вівторка, 18 червня, утримаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Джерело: ТСН