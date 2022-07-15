Люди тікають з окупованої Херсонщини. Відео, що крає серце

Українці змушені пішки йти до безпечної території

Українські військові оприлюднили відео, як цивільні виходять пішки з Херсонщини.

Люди ризикуючи життям, прямують у бік Криворіжжя з абсолютним мінімумом речей. Хтось змушений йти пішки, комусь пощастило виїхати на велосипедах, але з пустими руками, щоб їх не чіпали росіяни. Йдуть через поля, ризикуючи життям під російськими обстрілами.

«Дуже болюче відео. Я розумію, якщо б у мене не було можливості виїхати, я б тоді теж просто вийшов», – пишуть у коментарях до відео.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні рашисти готуються до проведення «референдуму» та посилюють пропаганду. Про це повідомляє Головне управління розвідки

«У тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети «Надднепрянская правда». Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – «Херсон получит: паспорта, связь, российские банки», «Новости СВО», «Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся» тощо», – йдеться у повідомленні.