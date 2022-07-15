  1. Головна
  2. Відео
  3. Люди тікають з окупованої Херсонщини. Відео, що крає серце
рус
    Відео

    Люди тікають з окупованої Херсонщини. Відео, що крає серце

    Окупанти не дають людям спокійно покинути окуповані території - Люди тікають з окупованої Херсонщини. Відео, що крає серце
    Окупанти не дають людям спокійно покинути окуповані території
    скріншот з відео

    Українці змушені пішки йти до безпечної території

    Українські військові оприлюднили відео, як цивільні виходять пішки з Херсонщини.

    Люди ризикуючи життям, прямують у бік Криворіжжя з абсолютним мінімумом речей. Хтось змушений йти пішки, комусь пощастило виїхати на велосипедах, але з пустими руками, щоб їх не чіпали росіяни. Йдуть через поля, ризикуючи життям під російськими обстрілами.

    «Дуже болюче відео. Я розумію, якщо б у мене не було можливості виїхати, я б тоді теж просто вийшов», – пишуть у коментарях до відео.

    Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні рашисти готуються до проведення «референдуму» та посилюють пропаганду. Про це повідомляє Головне управління розвідки

    «У тимчасово окупованому Херсоні розповсюджується другий номер російської газети «Надднепрянская правда». Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – «Херсон получит: паспорта, связь, российские банки», «Новости СВО», «Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся» тощо», – йдеться у повідомленні.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна біженці окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Люди тікають з окупованої Херсонщини. Відео, що крає серце