Свідчення російського окупанта: хотіли захопити території (відео)
Росіяни справді вірили, що так легко захоплять Україну?
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24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України
Українська армія продовжує брати в полон велику кількість російських окупантів.
Один з них, громадянин Росії Іванов Олександр Сергійович, 99-го року народежння пояснив, що прибув на територію України з ціллю захоплення території.
Нагадаємо, чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.
Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва.
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