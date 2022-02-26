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    Свідчення російського окупанта: хотіли захопити території (відео)

    Росіяни справді вірили, що так легко захоплять Україну? - Свідчення російського окупанта: хотіли захопити території (відео)
    Росіяни справді вірили, що так легко захоплять Україну?
    скріншот з відео

    24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України

    Українська армія продовжує брати в полон велику кількість російських окупантів.

    Один з них, громадянин Росії Іванов Олександр Сергійович, 99-го року народежння пояснив, що прибув на територію України з ціллю захоплення території.

    Нагадаємо, чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

    Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва.

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    Теги: окупанти армія війна полон
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    Свідчення російського окупанта: хотіли захопити території (відео)