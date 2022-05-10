Мешканці Київщини вкрали російський бензовоз та передали ЗСУ (відео)

Бензовоз простояв у схованці неушкодженим всю окупацію

У перші дні війни жителі селища Димер вкрали російський бензовоз. Після звільнення, його передали ЗСУ.

Відкритий військовий Урал з символикою «V» та пробитим колесом на дорозі помітила мешканка Димера Світлана Костовецька, яка знайшла в кабіні ключі змогла проїхати на ньому у лісосмугу до знайомого чоловіка. Вдвох вони сховали бензовоз з пальним у лісі, а потім возили каністри до місцевої лікарні.

Димерська лікарня використовувала дизпальне для генератора, який забезпечував медиків електроенергією під час окупації.

Сам бензовоз простояв у схованці неушкодженим всю окупацію, хоча російські військові й знаходили його. Але боялися чіпати, адже люди поставили на нього табличку «заміновано».

Нагадаємо, у РФ частину вбитих в Україні російських військовослужбовців записують до списку «безвісти зниклих»: у такий спосіб країна-окупант хоче приховати значні втрати особового складу на війні. Про це свідчить телефонна розмова окупанта зі своєю дружиною з «ДНР», яку перехопила Служба безпеки України.