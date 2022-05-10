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    Мешканці Київщини вкрали російський бензовоз та передали ЗСУ (відео)

    Техніка окупантів дісталась до наших бійців - Мешканці Київщини вкрали російський бензовоз та передали ЗСУ (відео)
    Техніка окупантів дісталась до наших бійців
    скріншот з відео

    Бензовоз простояв у схованці неушкодженим всю окупацію

    У перші дні війни жителі селища Димер вкрали російський бензовоз. Після звільнення, його передали ЗСУ.

    Відкритий військовий Урал з символикою «V» та пробитим колесом на дорозі помітила мешканка Димера Світлана Костовецька, яка знайшла в кабіні ключі змогла проїхати на ньому у лісосмугу до знайомого чоловіка. Вдвох вони сховали бензовоз з пальним у лісі, а потім возили каністри до місцевої лікарні.

    Димерська лікарня використовувала дизпальне для генератора, який забезпечував медиків електроенергією під час окупації.

    Сам бензовоз простояв у схованці неушкодженим всю окупацію, хоча російські військові й знаходили його. Але боялися чіпати, адже люди поставили на нього табличку «заміновано».

    Нагадаємо, у РФ частину вбитих в Україні російських військовослужбовців записують до списку «безвісти зниклих»: у такий спосіб країна-окупант хоче приховати значні втрати особового складу на війні. Про це свідчить телефонна розмова окупанта зі своєю дружиною з «ДНР», яку перехопила Служба безпеки України.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Мешканці Київщини вкрали російський бензовоз та передали ЗСУ (відео)