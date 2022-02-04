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    Соцмережі висміяли «слугу» Тищенка за чергову невдалу промову (відео)

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    Нардеп відзначився дуже дивною промовою - Соцмережі висміяли «слугу» Тищенка за чергову невдалу промову (відео)
    Нардеп відзначився дуже дивною промовою
    фото: facebook.com/nikolaytishenko

    Нардеп хотів висловитись на серйозні питання

    Третього лютого народний депутат Микола Тищенко виступив на сесії Київради і спробував пояснити, що він думає про ініціативу створення у столиці районних рад.

    Виступ Тищенка був малозрозумілим більшості. «Ви всі розмуно... що... і ми всі це розуміємо... да, ми всі розумно ставимося до події... і ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні, під час війни», – після останніх слів, які нардеп адресував у зал, серед слухачів почалося обурення. Як видно далі на відео, Микола Тищенко так логічно і не довів думку до кінця.

    «Я знаю, за що Зеленський любить Колю Тищенка. За те, що Коля, як і Вова – майстер спорту у словесній імпровізації. Максимум емоцій. Випадковий набір слів. Відсутність думок. Якщо Тищенко так говорить, боюсь навіть уявити, що твориться у його голові», – пише журналіст Сергій Руденко.

    В коментарях до відео багато жартів, але більшість людей питають, як такі люди могли прийти до влади. «Промова в стилі раннього Цицерона», – не утримався від жарту Борислав Береза.

    Як раніше повідомлялося 3 лютого на засідання Київської міської ради прийшли народні депутати від «Слуги народу».

    «Слуги» разом з нардепами Миколою Тищенком та Лесею Забуранною заблокували трибуну та вимагали від мера Віталія Кличка перенести розгляд питання про відновлення райрад.

    Нагадаємо, «слуга народу» Микола Тищенко, який на Різдво Христове примудрився привітати українців із Великоднем, розбурхав мережу своїм вітанням із Днем Соборності України.

    Також раніше «слуга» запустив кулінарне змагання. Тищенко пропонує українцям готувати мітболи.

    Недавно мережа висміяла новий конфуз «слуги» Тищенка. Нардеп закликав усіх присутніх заплющити очі і подивитися у небо. Також у мережі висміяли Тищенка, який інспектував вагони.

    До слова, ексглава Офісу президента Андрій Богдан придумав, що Зеленському робити зі «слугою» Тищенком.

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    Теги: Київрада депутат скандал Микола Тищенко
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    Соцмережі висміяли «слугу» Тищенка за чергову невдалу промову (відео)