За канал «Рада», який втрапив у скандал, заступився Микола Тищенко

Якщо ви незадоволені через телеканал «Рада», то ви не вмієте конкурувати, заявив Тищенко журналістам

Нардеп заявив, що на каналі працюють «його улюблені ведучі»

Парламентський телеканал «Рада», котрий нещодавно втрапив у скандал через те, що тут працюватимуть ведучі із медіа проросійського політика Віктора Медведчука, отримав несподіваного захисника. Так, за ЗМІ заступився народний депутат Микола Тищенко.

«Багато галасу навів цього тижня оновлений державний телеканал «Рада». Це говорить лише про одне. Власники українських телеканалів відчули серйозну конкуренцію. Вмійте конкурувати! Вмійте бути найкращими! Держава може бути ефективною. І телеканал «Рада» тому приклад», – написав Тищенко на своїй сторінці у Facebook.

Він також записав майже двохвилинне відео, у якому вихваляв телеканал та зазначив, що тут працюють «його улюблені ведучі» та додав, що вони чудові та у минулому – його колеги.

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року державний парламентський канал «Рада» оновив свій формат. Відтепер він працює в форматі телемарафону. Також щогодини виходить випуск новин. На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінне має розпочатись 18 січня 2022 року.

У проморолику оновленої «Ради» з’явилися політтехнолог Володимир Петров, блогер Сергій Іванов. Також відомо, що на оновленому телеканалі працюватимуть кілька телеведучих з нині підсанкційних телеканалів Вітора Медведчука.

Також у Верховній Раді на вимогу віцеспікерки Олени Кондратюк відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом «Рада». Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Володимира Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу.

Пізніше стало відомо, що телеканал «Рада» відсторонив політтехнолога Володимира Петрова від ефіру.

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