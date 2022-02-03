  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Засідання Київради «окупували» нардепи від «слуг» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На засіданні мають створити робочу групу для проведення виборів райрад 30 травня - Засідання Київради «окупували» нардепи від «слуг» (фото)
    На засіданні мають створити робочу групу для проведення виборів райрад 30 травня
    фото Андрій Якобчук/Facebook

    Загалом у порядку денному – понад 350 питань

    Сьогодні, 3 лютого, Київрада із півторагодинним запізненням розпочала пленарне засідання. На нього прибули окрім депутатів Київради, також народні депутати «Слуги народу».

    Зокрема на засіданні присутні «слуги» Микола Тищенко, Леся Забуранна, Олександр Маріковський та інші. Винуватець скандального ДТП Олександр Трухін, якого також чекали, поки що не з’явився – нібито стоїть у заторі.

    Відкриваючи його, мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні депутати мають розглянути низку важливих для функціонування міста питань.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Засідання Київради «окупували» нардепи від «слуг» (фото)
    Засідання Київради «окупували» нардепи від «слуг» (фото)
    Засідання Київради «окупували» нардепи від «слуг» (фото)

    Зокрема, на засіданні мають створити робочу групу для проведення виборів райрад 30 травня.

    Загалом у порядку денному – понад 350 питань.

    Як повідомлялося, 3 лютого, депутати Київради зберуться на продовження пленарного засідання ІІ сесії Київради ІХ скликання, яке було розпочато 20 січня, а також проведуть чергове пленарне засідання.

    Нагадаємо, 20 січня відбулося пленарне засідання сесії Київської міської ради ІХ скликання. Цього дня міські депутати ухвалили цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки». Також на позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

    Теги: Віталій Кличко Київрада партія Слуга народу Микола Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Засідання Київради «окупували» нардепи від «слуг» (фото)