Засідання Київради «окупували» нардепи від «слуг» (фото)

На засіданні мають створити робочу групу для проведення виборів райрад 30 травня

Загалом у порядку денному – понад 350 питань

Сьогодні, 3 лютого, Київрада із півторагодинним запізненням розпочала пленарне засідання. На нього прибули окрім депутатів Київради, також народні депутати «Слуги народу».

Зокрема на засіданні присутні «слуги» Микола Тищенко, Леся Забуранна, Олександр Маріковський та інші. Винуватець скандального ДТП Олександр Трухін, якого також чекали, поки що не з’явився – нібито стоїть у заторі.

Відкриваючи його, мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні депутати мають розглянути низку важливих для функціонування міста питань.

Зокрема, на засіданні мають створити робочу групу для проведення виборів райрад 30 травня.

Загалом у порядку денному – понад 350 питань.

Як повідомлялося, 3 лютого, депутати Київради зберуться на продовження пленарного засідання ІІ сесії Київради ІХ скликання, яке було розпочато 20 січня, а також проведуть чергове пленарне засідання.

Нагадаємо, 20 січня відбулося пленарне засідання сесії Київської міської ради ІХ скликання. Цього дня міські депутати ухвалили цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки». Також на позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.