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    Події в Україні

    Арестович закликав жителів центру та заходу України повертатися до роботи

    Пора запускати економіку, вважає Арестович&nbsp; - Арестович закликав жителів центру та заходу України повертатися до роботи
    Пора запускати економіку, вважає Арестович 
    фото: скріншот із відео

    У тилу безпечно, людям там практично нічого не загрожує

    Жителям Західної та Центральної України слід повернутися до роботи на нормального життя. Із таким закликом до людей звернувся радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    «Пора запускати економіку, малу хоча б. Невеликі магазини, підприємства, інші робочі місця», – сказав Арестович.

    Якщо не почати рухати ці процеси, то з економікою настане «швах, причому дуже конкретний», вважає радник радник керівника Офісу президента.

    Арестович запевнив, що на заході та у центрі України зараз безпечно, людям там практично нічого не загрожує. Трапляються удари по аеропортах, але це не повинно завадити роботі.

    «У нас є дві проблеми – фронт і тил. Ви зараз – тил. Тил – це друга за важливістю тема після фронту. Це не там, де люди відсиджуються, а там, де люди забезпечують фронт», – звернувся до українців Арестович.

    За його словами, коли в людей закінчаться гроші, у тилу може вибухнути соціальна криза, яка згодом переросте у політичну. І це те, про що мріють наші вороги.

    Нагадаємо, санкції проти Росії, яка розв’язала жахливу війну в Україні, повністю знищать економіку окупаційної країни. Наразі готується новий пакет санкцій ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

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    Теги: ЄС окупанти санкції гроші криза Володимир Зеленський президент радник час Олексій Арестович
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    Арестович закликав жителів центру та заходу України повертатися до роботи