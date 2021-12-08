Папа Римський не вважає позашлюбний секс найважчим гріхом

Традиційно архієпископи та вищі члени Католицької Церкви не мають права брати шлюб

Голова католицької церкви Папа Франциск вважає позашлюбні статеві стосунки не «найсерйознішим» гріхом. Найважчими гріхами голова церкви вважає зухвалість та ненависть, повідомляє Іndependent.

«Гріхи тіла не є найсерйознішими», – сказав Папа Франциск під час зустрічі з журналістами.

Папу також запитали про відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті, який був вимушений піти з посади після того, як французький журнал повідомив про його інтимні стосунки з жінкою.

Традиційно архієпископи та вищі члени Католицької Церкви не мають права брати шлюб, це означає, що вони утримуються й від сексу.

Папа, який прийняв відставку архієпископа, сказав, що «це була помилка з його боку, порушення шостої заповіді, але не повне».

Шоста заповідь говорить «не чини перелюбу», вона стосується людей, які займаються сексом поза шлюбом, але Папа припустив, що це може стосуватися священиків, які не дотримуються целібату.

Папа сказав, що відсторонив архієпископа через плітки.

Раніше Папа Римський емоційно закликав світ змінити ставлення до мігрантів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск вибачився перед Богом і православними за помилки, здійснені багатьма католиками. Про це він заявив під час зустрічі з предстоятелем Елладської православної церкви Ієронімом II під час візиту до Греції.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.