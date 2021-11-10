Наймолодша лауреатка Нобелівської премії миру вийшла заміж (фото)

Ще кілька місяців тому Малала вагалася, чи варто їй колись офіційно виходити заміж

Скромна церемонія відбулася у їхньому домі в Бірмінгемі в присутності рідних

Лауреатка Нобелівської премії миру, пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай вийшла заміж. Радісною новиною та фото з весільної церемонії, яка відбулася за мусульманськими традиціями, 24-річна Малала поділилася на сторінці в Instagram.

Обранцем дівчини став Ассер Малік, який працює в спортивній федерації Pakistan Cricket Board.

«Сьогодні заповітний день мого життя. Ми з Ассером побралися, щоби стати партнерами на все життя», – написала вона.

Зі слів новоспеченої дружини, скромна церемонія відбулася у їхньому домі в Бірмінгемі в присутності рідних.

«Будь ласка, шліть нам ваші молитви. Ми щасливі, що крокуватимемо разом дорогою, яка на нас чекає», – додала Юсуфзай.

До слова, як пише People, іще кілька місяців тому Малала вагалася, чи варто їй колись офіційно виходити заміж.

«Я досі не розумію, чому люди мають одружуватися. Якщо ти хочеш, щоб ця людина була в твоєму житті, чому ти мусиш підписувати шлюбні папери, чому це не може бути просто партнерством? А моя мама каже: «Не смій такого казати! Ти маєш вийти заміж, шлюб це прекрасно», – розказувала дівчина британському Vogue.

Коли ж Юсуфзай навчалася на другому курсі Оксфордського університету, вона взагалі заявляла, що не збирається створювати сім'ю та заводити дітей, натомість хоче зосередитися на роботі.

«Я не розуміла, що ти не лишаєшся однією і тією ж людиною назавжди. Ти змінюєшся і дорослішаєш. Ти маєш знайти своє майбутнє», – визнала Малала згодом.

Нагадаємо, про юну пакистанку світ дізнався після шокуючої події, що сталася у 2012-му році. Малалі було 15, і вона їхала в шкільному автобусі, коли до нього ввійшов бойовик «Талібану» та вистрелив їй у голову. Поранену дівчинку переправили до Великої Британії.

Мала́ла Юсуфза́й пакистанська правозахисниця, яка виступає за доступність освіти для жінок у всьому світі. Лауреатка премій Сімони де Бовуар та Сахарова. Лауреатка Нобелівської премії миру 2014 року, котру отримала разом з індійським правозахисником Кайлашем Сат'ярті. Наймолодша лауреатка в історії Нобелівської премії, отримала її у віці 17 років.

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