Кому заборонено одружуватися: пояснення Мін'юсту

В Україні одружитися можуть лише чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку – 18 років

Не менш важливою умовою при укладенні шлюбу є встановлення родинного споріднення

В Україні можна одружуватися з 18 років або з 16-ти з дозволу суду. Шлюб в Україні ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушувати людей до одруження не можна. Не менш важливою умовою при укладенні шлюбу є встановлення родинного споріднення, повідомили у Міністерстві юстиції України у Facebook.

Стаття 26 Сімейного кодексу встановлює перелік людей, які не можуть одружуватися між собою. Зокрема, одружитися не можуть:

родичі прямої лінії споріднення;

рідні брати й сестри, зокрема повнорідні і неповнорідні. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. А неповнорідними вважаються ті, які мають спільну матір або спільного батька;

двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;

усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Шлюб між усиновлювачем і прийомною дитиною можуть зареєструвати лише після скасування усиновлення. Водночас суд може надати право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, яких він усиновив.

В Україні одружитися можуть лише чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку – 18 років. Проте за деяких обставин дозвіл на шлюб можна отримати раніше, пояснило Міністерство юстиції України у Facebook.

«За загальним правилом шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у 18 років. Це право може бути реалізоване лише при волевиявленні двох осіб – жінки та чоловіка», – написали вони.

Однак за рішенням суду право на шлюб можуть надати людині, яка досягла 16 років, якщо це відповідає її інтересам. Для цього вона повинна самостійно написати заяву.

Щоб довести, що ранній шлюб відповідає інтересам дитини, суд має отримати докази.

Такими доказами можуть бути:

фактичне створення сім’ї;

народження в такій сім’ї дитини;

вагітність неповнолітньої жінки.

При цьому, до 18 років суд може надати право одружитися тільки з конкретною людиною, дані про яку чітко вказують у судовому рішенні.

Якщо обидва партнери, які хочуть одружитися, є неповнолітніми, кожен із них має подати окрему заяву до суду. Заява про надання права на шлюб неповнолітнім має розглядатися за правилами окремого провадження. Про подання такої заяви суд має повідомити батьків або піклувальників, оскільки вони зобов'язані захищати дитину, а отже, мають знати про її життєві наміри.

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