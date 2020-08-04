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    Момент потужного вибуху у порту Бейрута потрапив на відео

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    Момент потужного вибуху у порту Бейрута потрапив на відео
    Скріншот з відео

    Cпочатку над портом стояла хмара диму, а потім пролунав потужний вибух

    Очевидці зняли на відео момент вибуху в порту столиці Лівії Бейруті.

    Як видно на кадрах, оприлюднених у мережі, спочатку над портом стояла хмара диму, а потім пролунав потужний вибух.

    Також зазначимо, що прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі заявив, що 5 серпня оголошено день загальнонаціональної жалоби через вибух у столиці держави Бейруті, повідомляє місцеве видання Yemenakhbar.

    Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.

    Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

    За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

    Посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

    Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

    Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.

    вибух порт Ліван
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