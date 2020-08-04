Момент потужного вибуху у порту Бейрута потрапив на відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Cпочатку над портом стояла хмара диму, а потім пролунав потужний вибух

Очевидці зняли на відео момент вибуху в порту столиці Лівії Бейруті.

Як видно на кадрах, оприлюднених у мережі, спочатку над портом стояла хмара диму, а потім пролунав потужний вибух.

Також зазначимо, що прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі заявив, що 5 серпня оголошено день загальнонаціональної жалоби через вибух у столиці держави Бейруті, повідомляє місцеве видання Yemenakhbar.

Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.

Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.

За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.

Посольство України в Лівані опублікувало «термінове оголошення» через вибух в Бейруті.

Президент України Володимир Зеленський «глибоко шокований» новинами про вибухи в Бейруті.

Зазначимо, жителі Кіпру відчули потужний вибух, що прогримів у Бейруті.