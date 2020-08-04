Момент потужного вибуху у порту Бейрута потрапив на відео
Cпочатку над портом стояла хмара диму, а потім пролунав потужний вибух
Очевидці зняли на відео момент вибуху в порту столиці Лівії Бейруті.
Як видно на кадрах, оприлюднених у мережі, спочатку над портом стояла хмара диму, а потім пролунав потужний вибух.
Також зазначимо, що прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі заявив, що 5 серпня оголошено день загальнонаціональної жалоби через вибух у столиці держави Бейруті, повідомляє місцеве видання Yemenakhbar.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 серпня в районі порту Бейрута - столиці Лівану - прогримів потужний вибух.
Відомо, що на одному з портових складів Бейрута зберігалися конфісковані кілька років тому вибухонебезпечні речовини, які і стали причиною потужного вибуху.
За попередніми данини загинули щонайменше 50 осіб, понад три тисячі людей постраждали. Лікарні Бейрута переповнені.
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