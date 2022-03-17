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    «Море двохсотих». СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на великі втрати

    Ворог зазнає в Україні величезних втрат - «Море двохсотих». СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на великі втрати
    Ворог зазнає в Україні величезних втрат

    Окупантів не рятує навіть присутність загонів кадирівців

    СБУ перехопила розмову окупантів та отримала дані про воєнну тактику росіян: «Отримали п*дюлів від України – сховалися, ще раз отримали – знову сховалися».

    І так по колу...

    Здається, у цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися.

    А як свідчать перехоплені розмови окупантів, які є в розпорядженні СБУ, триватиме це недовго. Бо втрати ворога величезні.

    Ось, що про це говорить російський загарбник, який зараз перебуває під Маріуполем: «Ховаємося ми нах*й. Нас е*ашать. Я зає*ався вже бинтувати і кінцівки вантажити. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗів нема, нахрен».

    За словами загарбника, не рятує окупантів навіть присутність загонів кадирівців.

    Теги: росія СБУ війна #stoprussia
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    «Море двохсотих». СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на великі втрати