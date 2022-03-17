«Море двохсотих». СБУ перехопила розмову окупанта, який скаржився на великі втрати

СБУ перехопила розмову окупантів та отримала дані про воєнну тактику росіян: «Отримали п*дюлів від України – сховалися, ще раз отримали – знову сховалися».

І так по колу...

Здається, у цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися.

А як свідчать перехоплені розмови окупантів, які є в розпорядженні СБУ, триватиме це недовго. Бо втрати ворога величезні.

Ось, що про це говорить російський загарбник, який зараз перебуває під Маріуполем: «Ховаємося ми нах*й. Нас е*ашать. Я зає*ався вже бинтувати і кінцівки вантажити. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗів нема, нахрен».

За словами загарбника, не рятує окупантів навіть присутність загонів кадирівців.