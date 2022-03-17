Учасник шоу Скабєєвої втік до Польщі і тепер хоче там працювати на телебаченні

Ковтун під час ефірів російських пропагандистів грав роль дурного і обмеженого українця

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Помните эту м...? Это Вячеслав Ковтун, который за 30 серебренников исполнял на росию-тв роль тупого украинца-политолога в днище-шоу Соловьева и Сукабеевой.

Да, в зомби-программах кремлевских пропагандонов он играл роль дебильного, ограниченного и туповатого украинца, который был «мальчиком для битья». Так вот, эта т... свалила из РФ... в Польшу и теперь пытается устроиться на ТВ там.

Я надеюсь, что наши граждане смогут помочь навести резкость нашим польским коллегам на эту п.... И надеюсь, что в личной встрече с ним они пошлют ему лучики добра.

Какие времена – такие будут и лучики. Манкурт это заслужил.

Джерело: блог Борислава Берези

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