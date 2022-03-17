Подоляк знає рецепт, як зробити притомною російську політичну еліту

В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Радник керівника офісу президента і представник української делегації у переговорах з Росією, Михайло Подоляк розповів, що зможе повернути російську політичну еліту до адекватного стану. Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Медуза».

Як приклад, Полодяк узяв міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Кілька днів тому російський чиновник виступав на різних майданчиках, де цілком серйозно говорив: «А ви знаєте, Росія ніколи ні на кого не нападає – і на Україну теж не нападала».

«Я просто хочу, щоб ви розуміли, наскільки викривлено світогляд цих людей. Ось він сидить у прямому ефірі європейського телеканалу і цілком серйозно каже: «Ми і на Україну не напали. Ми не бомбимо зараз Харків, не бомбимо Суми, не бомбимо Чернігів, ми зараз не зруйнували 1200 українських міст, не знесли кілька тисяч житлових кварталів. Ми не втратили 15 тисяч власних солдатів на цій війні». Людина сидить і на повному серйозі каже: «Ми не атакуємо Україну». Очі в нього не сіпаються, зіниці не розширюються», – переповідає неадекватний стан Лаврова представник офісу Зеленського.

І тут же додає: аби люди у всьому світі не боялися подібної риторики, необхідно відповідати: «Знаєте, пане Лаврове, ви кажете брехню. Отже ми з вами не повинні мати прямих стосунків. Ви не можете до нас приїжджати навіть як міністр закордонних справ. Тому що ви брешете».

За словами Подоляка, це і будуть дієві інструменти повернення російської політичної еліти до адекватного стану.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 1 березня дипломати десятка країн на знак протесту агресії Росії покинули залу Радбезу ООН з прав людини у Женеві перед виступом глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Лавров, якого під’єднали по відеозв’язку, зачитав довгу заяву, у якій виправдовував напад на Україну нібито порушенням прав людини з українського боку.