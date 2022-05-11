Влада пояснила, чому важко назвати конкретний час вступу України до ЄС

Зараз жодна держава ЄС не виступає проти євроінтеграції України

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква пояснив, що вступ України до ЄС передбачає певні етапи

Процедура вступу України до Європейського Союзу передбачає певні етапи, і назвати конкретну кінцеву дату не можна. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чиновник зазначив, що Україна зараз йде по цих етапах. Зокрема, Київ вже передав дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюз.

«Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського Союзу… Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину… Зараз м'яч на боці Європейської комісії – їм потрібен час», – розповів Жовква.

Заступник голови ОПУ додав, що українська сторона ставить терміни до кінця травня, і просить Єврокомісію «працювати швидко», як це робить наша країна.

«Далі – статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо в червні. А потім будемо говорити, тому що далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць або рік це станеться – не зможе ніхто, тому що ми ще навіть не почали переговори», – зазначив він.

Жовква додав, що зараз жодна держава не виступає проти євроінтеграції України. Так, нагадав він, глава Бундестагу Бербель Бас висловила надію, що процес вступу України до Євросоюзу «не триватиме десятиліття», а глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін наполягає на повному членстві України в ЄС.

«Тут абсолютно позитивна тенденція, тому будемо надалі посилювати її», – сказав заступник керівника ОПУ.

Нагадаємо, днями Україна заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття. На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.