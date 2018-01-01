На Київщині попрощалися з вбитою юристкою Ноздровською

У селі Демидів на Київщині прощалися з юристкою Іриною Ноздровською, тіло якої знайшли 1 січня

Люди зібралися біля будинку, де мешкала Ноздровська. Вона займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. У травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі. 27 грудня Апеляційний суд Київської області скасував вирок, однак відправив справу на



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Фото: Обозреватель

У селі Демидів на Київщині прощалися з юристкою Іриною Ноздровською, тіло якої знайшли 1 січня

Люди зібралися біля будинку, де мешкала Ноздровська. Вона займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського.

У травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі. 27 грудня Апеляційний суд Київської області скасував вирок, однак відправив справу на новий судовий розгляд. Россошанському продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого 2018 року.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться.

У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.





Джерело: Радіо Свобода