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    На Київщині попрощалися з вбитою юристкою Ноздровською

    У селі Демидів на Київщині прощалися з юристкою Іриною Ноздровською, тіло якої знайшли 1 січня
    Люди зібралися біля будинку, де мешкала Ноздровська. Вона займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського. У травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі. 27 грудня Апеляційний суд Київської області скасував вирок, однак відправив справу на
    • Сьогодні, 18:42
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    Фото: Обозреватель

    У селі Демидів на Київщині прощалися з юристкою Іриною Ноздровською, тіло якої знайшли 1 січня

    Люди зібралися біля будинку, де мешкала Ноздровська. Вона займалася справою про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року збив автомобіль. У вбивстві обвинувачують Дмитра Россошанського.

    У травні 2017 року його засудили до семи років позбавлення волі. 27 грудня Апеляційний суд Київської області скасував вирок, однак відправив справу на новий судовий розгляд. Россошанському продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого 2018 року.

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

    Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться. 

    У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.


    Джерело: Радіо Свобода

    вбивство Київщина Ірина Ноздровська
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