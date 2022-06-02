Тайвань заборонила експорт чіпів до Росії та Білорусі

Мікросхеми, що відвантажуються в Росію та Білорусь, повинні мати не більше 144 контактів

Напівпровідникове обладнання – основна стаття експорту Тайваню

Влада Тайваню заборонила експорт до Росії та Білорусі чіпів з тактовою частотою понад 25 МГц, а також літографічне обладнання, яке використовується для виготовлення таких мікросхем, повідомило тайванське видання Digitimes з посиланням на Міністерство торгівлі країни.

«Міністерство економіки Тайваню (MOEA) підготувало список стратегічних високотехнологічних товарів, які заборонені до експорту до Росії та Білорусі. Білорусь включена до списку, оскільки вона може допомогти Росії імпортувати такі товари, повідомило відомство, додавши, що список відповідає категоріям 3-9 Вассенаарських домовленостей. (Вассенаарські домовленості щодо експортного контролю за звичайними озброєннями, товарами та технологіями подвійного використання, підписані рядом країн у 1996 році – ред.)», – йдеться у повідомленні.

Також введено обмеження щодо конструктивного виконання: мікросхеми, що відвантажуються в Росію та Білорусь, повинні мати не більше 144 контактів. Крім цього, забороняються постачання окремих видів літографічного обладнання, що використовується для виготовлення мікросхем.

Напівпровідникове обладнання – основна стаття експорту Тайваню, частку якого у 2021 році припало 32% від загального обсягу експорту у вартісному вираженні. Основними ринками збуту є Китай, Гонконг, Сінгапур та США.

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