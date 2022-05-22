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    «Набридло жити у підвалі». Росіянка попросила Путіна закрити небо над РФ

    Мешканка країни-агресора скаржиться, що їй не подобається жити у підвалі - «Набридло жити у підвалі». Росіянка попросила Путіна закрити небо над РФ
    Мешканка країни-агресора скаржиться, що їй не подобається жити у підвалі

    Мешканці Курської області почали скаржитися російському диктатору

    Мешканка Курської області звернулася до президента РФ Володимира Путіна. Жінка попросила диктатора закрити небо над прикордонними з Україною територіями РФ.

    «Мені набридло жити у підвалі з дітьми чи кудись постійно виїжджати. Так як й іншим мешканцям прикордонних територій», – заявила мешканка країни-агресора.

    Нагадаємо, у Харківській області російські військові обстріляли Дергачівську громаду касетними снарядами, мінометами, в зоні бойових дій застосовував танки та вертольоти.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Набридло жити у підвалі». Росіянка попросила Путіна закрити небо над РФ