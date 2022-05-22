  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Чернігівській області піднявся рівень води у річках: дороги затоплено

    Десна та Дніпро вийшли з берегів - У Чернігівській області піднявся рівень води у річках: дороги затоплено

    Десна та Дніпро вийшли з берегів

    фото: cheline.com.ua

    Рятувальники фіксують підйом води у річках Дніпро та Десна

    У Чернігівській області 22 травня критично піднявся рівень води у річках Десна та Дніпро. Через що, у деяких районах області, спостерігається підтоплення доріг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернігівській області.

    «Через підйом води у річках Дніпро та Десна спостерігається перевищення небезпечних відміток затоплення та порушення транспортного сполучення у низці населених пунктів Новгород-Сіверської, Коропської, Сосницької, Михайло-Коцюбинської, Менської та Ріпкинської територіальних громад», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, 21 травня, опівдні росіяни обстріляли прикордонні території Чернігівської області з боку РФ. Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна повінь окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чернігівській області піднявся рівень води у річках: дороги затоплено