У Чернігівській області піднявся рівень води у річках: дороги затоплено

Рятувальники фіксують підйом води у річках Дніпро та Десна

У Чернігівській області 22 травня критично піднявся рівень води у річках Десна та Дніпро. Через що, у деяких районах області, спостерігається підтоплення доріг. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернігівській області.

«Через підйом води у річках Дніпро та Десна спостерігається перевищення небезпечних відміток затоплення та порушення транспортного сполучення у низці населених пунктів Новгород-Сіверської, Коропської, Сосницької, Михайло-Коцюбинської, Менської та Ріпкинської територіальних громад», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 травня, опівдні росіяни обстріляли прикордонні території Чернігівської області з боку РФ. Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках.