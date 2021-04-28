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    Наче кадри з бойовика. Момент вибуху кабріолету в Техасі потрапив на відео

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    Ні водій, ні машини, що проїжджали повз місце вибуху, не постраждали - Наче кадри з бойовика. Момент вибуху кабріолету в Техасі потрапив на відео

    Ні водій, ні машини, що проїжджали повз місце вибуху, не постраждали

    Скріншот з відео

    Великий вибух стався з технічних причин, коли водій зупинив автомобіль на узбіччі

    На автостраді поблизу американського міста Солтлейк, у штаті Техас, вибухнув червоний кабріолет, обійшлося без постраждалих.

    Про це повідомляє телеканал ABC News.

    Відзначається, що великий вибух стався з технічних причин, коли водій зупинив автомобіль на узбіччі.

    При цьому ні водій, ні машини, що проїжджали повз, не постраждали.

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    Теги: вибух США дороги водій автомобіль
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