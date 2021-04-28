Наче кадри з бойовика. Момент вибуху кабріолету в Техасі потрапив на відео
Ні водій, ні машини, що проїжджали повз місце вибуху, не постраждали
Скріншот з відео
Великий вибух стався з технічних причин, коли водій зупинив автомобіль на узбіччі
На автостраді поблизу американського міста Солтлейк, у штаті Техас, вибухнув червоний кабріолет, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомляє телеканал ABC News.
Відзначається, що великий вибух стався з технічних причин, коли водій зупинив автомобіль на узбіччі.
При цьому ні водій, ні машини, що проїжджали повз, не постраждали.