Вибух у будинку на Позняках. Оголошено підозру п’ятьом особам

Вибух у будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 стався 21 червня 2020 року

Посадовці «Київгазу» підозрюються в порушенні правил безпеки, що призвело до вибуху газу

У межах розслідування за фактом вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ «Київгаз» та ще чотирьом службовим особам акціонерного товариства – трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці (ч. 2 ст. 272 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи, службові особи АТ «Київгаз» під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів в частині встановлення технологічної перемички – байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу. В результаті цих порушень 21 червня 2020 року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 людей та травмування трьох осіб.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Наразі також вживаються заходи щодо заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Києві за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.