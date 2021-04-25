На заводі з пакування кисню в Бразилії стався вибух, є постраждалі (відео)

White Martins є одним з основних постачальників кисню в Бразилії

Власник заводу заявив, що виробництво кисню в регіоні не постраждало

На заводі з пакування кисню в Форталезі в штаті Сеара на північному сході Бразилії стався вибух. Щонайменше чотири людини постраждали.

Про це повідомив губернатор Сеари Каміло Сантана у Twitter, пише Reuters.

Lamento muito o fato ocorrido esta manhã, em Fortaleza, da explosão na Empresa White Martins, que faz o fornecimento de oxigênio. Momentos após a explosão, nossos profissionais dos Bombeiros, Samu e policiais estiveram no local p/ o socorro das vítimas e isolamento da área.(cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 24, 2021

Власник заводу – виробник промислового газу White Martins – заявив, що виробництво кисню в регіоні не постраждало.

Компанія, яка розслідує причини інциденту, заявила, що шукає альтернативні місця для заповнення кисневих балонів.

Сантана заявив, що команда з Міністерства охорони здоров’я також відстежує проблему постачання кисню, щоб уникнути проблеми нестачі медичного обладнання.

White Martins є одним з основних постачальників кисню в Бразилії.

Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу. За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон.