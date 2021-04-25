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    На заводі з пакування кисню в Бразилії стався вибух, є постраждалі (відео)

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    White Martins є одним з основних постачальників кисню в Бразилії - На заводі з пакування кисню в Бразилії стався вибух, є постраждалі (відео)
    White Martins є одним з основних постачальників кисню в Бразилії
    Скріншот з відео

    Власник заводу заявив, що виробництво кисню в регіоні не постраждало

    На заводі з пакування кисню в Форталезі в штаті Сеара на північному сході Бразилії стався вибух. Щонайменше чотири людини постраждали.

    Про це повідомив губернатор Сеари Каміло Сантана у Twitter, пише Reuters.

    Власник заводу – виробник промислового газу White Martins – заявив, що виробництво кисню в регіоні не постраждало.

    Компанія, яка розслідує причини інциденту, заявила, що шукає альтернативні місця для заповнення кисневих балонів.

    Сантана заявив, що команда з Міністерства охорони здоров’я також відстежує проблему постачання кисню, щоб уникнути проблеми нестачі медичного обладнання.

    White Martins є одним з основних постачальників кисню в Бразилії.

    Нагадаємо, у Чернівецькій міській лікарні №1, 27 лютого, сталася пожежа, внаслідок якої загинув один пацієнт медзакладу. За версією Державної служби з надзвичайних ситуацій, причиною вибуху міг стати кисневий балон.

    Теги: пожежа вибух Бразилія коронавірус
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