Нацполіція почала розслідувати махінації на тендерах «Київпастрансу»



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Начальник Дирекції з будівництва Київпастрансу Юрій Курбаль

Головне управління Нацполіції Києва розслідує оборудки на тендерах Київпастрансу за матеріалами розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом»

Правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею «розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем».

Нагадаємо, журналісти програми виявили, що близько 100 мільйонів гривень на тендерах з проектування виграють фірми, бенефіціарами яких виступають дядько та брат начальника Дирекції з будівництва Київпастрансу Юрій Курбаль.

Сам Курбаль не вважає системні перемоги родичів порушенням: «Я не можу заборонити людям в нашій країні ходити на роботу і вести будь-яку підприємницьку діяльність».

Правоохоронці почали досудове розслідування у відповідь на заяву юристів проекту «Тисни!». Нині в досудовому розслідуванні слідчі перевіряють документи фірм, що фігурували у розслідуванні: «АРП «Софія», Приватне бюро «Розмисл», «Транселектропроект».

Джерело: Bihus.info