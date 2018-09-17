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    Нацполіція почала розслідувати махінації на тендерах «Київпастрансу»

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    Начальник Дирекції з будівництва Київпастрансу Юрій Курбаль - Нацполіція почала розслідувати махінації на тендерах «Київпастрансу»
    Начальник Дирекції з будівництва Київпастрансу Юрій Курбаль

    Головне управління Нацполіції Києва розслідує оборудки на тендерах Київпастрансу за матеріалами розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом»

    Правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею «розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем».

    Нагадаємо, журналісти програми виявили, що близько 100 мільйонів гривень на тендерах з проектування виграють фірми, бенефіціарами яких виступають дядько та брат начальника Дирекції з будівництва Київпастрансу Юрій Курбаль.

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    Сам Курбаль не вважає системні перемоги родичів порушенням: «Я не можу заборонити людям в нашій країні ходити на роботу і вести будь-яку підприємницьку діяльність».

    Правоохоронці почали досудове розслідування у відповідь на заяву юристів проекту «Тисни!». Нині в досудовому розслідуванні слідчі перевіряють документи фірм, що фігурували у розслідуванні: «АРП «Софія», Приватне бюро «Розмисл», «Транселектропроект».

    Джерело: Bihus.info

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