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    Якою буде погода у Києві цього тижня: прогноз синоптика

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    Якою буде погода у Києві цього тижня: прогноз синоптика

    До неділі у столиці буде сонячно та тепло

    Цього тижня у Києві, як і в усій Україні, гостюватиме антициклон. Буде сухо, малохмарно та сонячно. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    Температура повітря поступово почне підвищуватися.

    У Києві завтра - сонце. Найближчої ночі +9+11 градусів, холодно! А вдень у вівторок потепліє до +22, +23 градусів. Надалі у столиці - сонце та потепління, до +23+27 градусів», - прогнозує Діденко.

    За її словами, у неділю, 23 вересня, до Києва прийде разом із холодними дощами суттєве зниження температури повітря.

    Раніше повідомлялося, що у понеділок, 17 вересня, в Україні очікується суха і сонячна погода, яка буде визначати весь наступний тиждень.

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