Мешканці будинку в центрі Києва самовільно добудували цілий під’їзд (фото)

Добудовані балкони можуть нести загрозу будинку

У центрі Києва мешканці одного з багатоквартирних будинків добудували балкони. Таким чином, в будинку фактично з’явився цілий під'їзд. Фото будинку оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст газети «День» Микола Тимченко.

Мешканці будинку вирішили розширити площі своїх помешкань. Спочатку добудували балкон на першому поверсі, захопивши ділянку землі, потім над ним з’явились балкони на решті поверхів.

Наразі невідомо, чи є у мешканців будинку дозвіл на зведення подібних конструкцій.

Раніше повідомлялось про те, що самовільно збудований балкон в Новій Дарниці загрожує рухнути на голови людей.

Як відомо, у Києві ентузіастам розширення власної площі нічого не вартує не просто засклити балкон, як це було прийнято у 1970-1990 роках, а спорудити на його основі цілий замок. Балконний «рух» став настільки потужним та непереборним явищем, що архітектор та художник Олександр Бурлака присвятив йому цілий альбом, який у 2019-му випустило видавництво «Основи».

«Сьогодні часом балкони склять, бо так повинно бути. Але спочатку вони виникали з певної потреби. Наприклад, збільшити площу квартири. Водночас, на мою думку, засклені балкони – це ілюстрація розділеного та егоїстичного суспільства. Людям важливо, як квартира виглядає зсередини, але вони не думають про інших, про загальний вигляд будівлі. Можливо, якщо через 20 років ці балкони почнуть завалюватися, це призведе до жорсткого регулювання та зміни суспільної думки», – розповів архітектор «Главкому».