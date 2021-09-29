На боротьбу з «маршруточною мафією» в Києві кинули нового посадовця

Комунальна служба перевезень отримала нового керівника

У Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації відбулося знайомство з новим директором Комунальної служби перевезень Віктором Савченком. Новопризначеного керівника представив колективу заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, повідомляє пресслужба КМДА.

Савченко має фахову вищу освіту Національного транспортного університету, закінчив Національну академію державного управління при президентові України та проходив навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. До призначення працював у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, а потім у структурних підрозділах Міністерства інфраструктури України.

«Віктор Савченко очолив непростий, але дуже важливий для міста напрям. У його руках – зміна стандартів пасажирських перевезень у Києві в умовах щоденних викликів та спротиву «маршруточної мафії», – зазначив Усов.

Місто покладається на професійний рівень нового керівника і доручає йому надважливе завдання: повернути віру киян у якісну роботу громадського транспорту.

Савченко запевнив, що служба перевезень сумлінно та чесно працюватиме в інтересах мешканців столиці.

Нагадаємо, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією.

Минулого тижня в Києві представили нових інспекторів Комунальної служби перевезень. Вони розпочали роботу 17 вересня.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.

23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

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