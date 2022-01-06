Чому падає підтримка ОПЗЖ? Соціолог закликав патріотів не радіти передчасно

Не зважаючи на зменшення рейтингу партії в опитуваннях, по факту рейтинги ОПЗЖ не впали

«Виборців проросійських сил не надто поменшало, вони почали приховувати свої погляди»

Хоч підтримка проросійських сил і впала, але це тільки наслідок, треба шукати причину. Пов'язувати це насамперед треба із зниженням явки виборців в регіонах, де перебуває їхній електорат. Про це детально розповів в інтерв'ю «Главком» заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

«Я би не квапився радіти тому, що цифра прихильників ОПЗЖ меншає. Бо насправді підстав для оптимізму не так багато, як здається. Подивимося на вибори 2014 року, які відбулися вже після анексії Криму і після початку російсько-української війни. Так, підтримка проросійських сил впала, але водночас в регіонах, де перебуває їхній електорат, знизилася й явка виборців», – наголосив соціолог.

За словами Грушецького, у тому ж Харкові зберігається приблизно однаковий відсоток людей, які підтримують проукраїнські сили, і відсоток людей, котрі колись голосували за Партію регіонів чи за Компартію, а зараз просто не ходять на вибори або обирають ту політсилу, котра відповідає їхнім світоглядним потребам.

До того ж на панельних опитуваннях електорат не хоче зізнаватись у підтримці проросійських сил, «бо публічно зізнаватися у підтримці партії, яку звинуватили у сепаратизмі та колаборації з ворогом, не завжди комфортно». Головною причиною значних похибок в соцопитуваннях перед виборами стало небажання виборців бути відвертими.

«Зараз з’явилися політичні сили, які певним чином перетинаються з ОПЗЖ. Це – партія «Наші» Мураєва та партія Разумкова. «Наш дім» Колеснікова ми включали в опитування, але поки що ця партія набирає біля відсотка. Якщо буде відповідна розкрутка та актуалізація, рейтинги, можливо, зміняться», – зазначив Антон Грушецький.

Також, за словами експерта, треба врахувати і демографічний чинник – «підтримка проросійських сил більш властива людям старшого віку, і коли вони йдуть, стає менше тих, хто ностальгує за СРСР». Не треба відкидати і закриття каналів Віктора Медведчука, які були джерелом пропаганди.

Також проросійський український політолог і політтехнолог Михайло Погребинський заявив, що «чинна українська влада використовує проросійського політика Євгена Мураєва та його медійний майданчик – телеканал «Наш» – для того, щоб «обгризати» рейтинг партії ОПЗЖ».